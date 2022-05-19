София, , 14:01 — REGNUM Министерство образования и науки (МОН) Болгарии приняло постановление об увеличении заработной платы руководителям средних учебных заведений с 1 апреля текущего года. Об этом 19 мая сообщает БТВ.

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Согласно официальной информации, нововведение является первой частью финансовой реформы в общеобразовательных структурах.

Предполагается также повышение максимальной годовой суммы дополнительного вознаграждения, которое директора получают за проведение школьных мероприятий в праздничные дни и каникулы. Традиционная единовременная премия, выдаваемая в конце года, будет повышена в 1,5 раза.

«Мы действительно оформляем соответствующие документы «задним числом», поскольку в этом есть необходимость в условиях инфляции и роста цен», — заявил глава МОН Николай Денков.