Джакарта, 19 мая, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо объявил о возобновлении с 23 мая 2022 года экспорта растительного и пальмового масла, сообщает Kompas.

Elizaveta Usova Пальмовое масло

«Основываясь на поставках растительного масла и текущих ценах, а также учитывая, что в отрасли производства пальмового масла занято 17 млн человек, я решил, что экспорт растительного масла возобновится 23 мая 2022 года», — заявил глава индонезийского государства.

По словам президента, национальный спрос на растительное масло составляет 194 000 тонн в месяц. В марте 2022 года до запрета на экспорт в стране насчитывалось 64 500 тонн. После того, как 28 апреля 2022 года был введен запрет на экспорт масла, в стране насчитывается 211 000 тонн.