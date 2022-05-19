Москва, , 13:58 — REGNUM Предложения по урегулированию ситуации на Украине безусловно вызывают интерес у российской стороны. Об этом 19 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Приветствуется участие всех, кто может способствовать урегулированию. Никто не отвергает такие искренние усилия. Пока мы не знаем детали плана, мне неизвестно, доводилось ли это по дипломатическим каналам», — заявил Песков.

«Это мы узнали из средств массовой информации. Пока более предметного комментария дать не могу», — указал он.

Ранее итальянские СМИ сообщили о том, что МИД Италии передал такой план генсеку ООН, и он состоит из 4 этапов: прекращение огня и ликвидация линии боевых столкновений под наблюдением ООН, вступление Украины в краткие сроки в Евросоюз и ее нейтральный статус без присоединения к НАТО, соглашение между Украиной и Россией по «оспариваемым территориям» Донбасса и Крыма для разрешения противоречий по международно-признанным границам, и, наконец, многосторонний договор о мире и безопасности в Европе, который должен обеспечить контроль за вооружениями и предотвращение конфликтов.