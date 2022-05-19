Москва, 19 мая, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Предложения по урегулированию ситуации на Украине безусловно вызывают интерес у российской стороны. Об этом 19 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Приветствуется участие всех, кто может способствовать урегулированию. Никто не отвергает такие искренние усилия. Пока мы не знаем детали плана, мне неизвестно, доводилось ли это по дипломатическим каналам», — заявил Песков.

«Это мы узнали из средств массовой информации. Пока более предметного комментария дать не могу», — указал он.

Ранее итальянские СМИ сообщили о том, что МИД Италии передал такой план генсеку ООН, и он состоит из 4 этапов: прекращение огня и ликвидация линии боевых столкновений под наблюдением ООН, вступление Украины в краткие сроки в Евросоюз и ее нейтральный статус без присоединения к НАТО, соглашение между Украиной и Россией по «оспариваемым территориям» Донбасса и Крыма для разрешения противоречий по международно-признанным границам, и, наконец, многосторонний договор о мире и безопасности в Европе, который должен обеспечить контроль за вооружениями и предотвращение конфликтов.