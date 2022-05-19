Иркутск, , 13:58 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области вновь фиксирует факты телефонных мошенничеств в Иркутске, жертвами которых становятся пожилые люди. Как сообщает 19 мая телеграм-канал ведомства, в Иркутске пенсионера обманули лжеследователь и ненастоящий внук, похитив 100 тысяч рублей.

Пожилые люди (сс) PICNIC_Fotografi

«Напомним, это не единственный случай обмана пожилых людей в Иркутске. Ранее в регионе с поличным задержана группа молодых людей, подозреваемых в причастности к похожим преступлениям. Они сознались в том, что забирали деньги у обманутых пенсионеров», — пояснили в полиции.

Там не исключают, что в ближайшее время в областном центре могут фиксироваться аналогичные попытки мошенничеств и призывают местных жителей поговорить со своими пожилыми родственниками, предупредив их о возможных попытках хищений денег.

Как сообщало ИА REGNUM, ГУ МВД по Иркутской области 6 мая известило о возбуждении уголовных дел по факту мошенничества в отношении пенсионеров. Потерпевшие сообщили, что неизвестный мужчина хитростью завладел их деньгами в сумме пяти тысяч рублей.

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