Лос-Анджелес, США, , 13:56 — REGNUM Стриминговый сервис Discovery Plus работает над созданием криминального сериала о предполагаемых преступлениях актёра Арми Хаммера и его семьи. Об этом сообщило Variety.

Арми Хаммер Скриншот с YouTube

По данным СМИ, рабочее название шоу — «Дом Хаммера». Проект расскажет о различных скандалах, связанных с пятью поколениями семьи актёра. В специальном выпуске покажут «архивы и интервью с выжившими и членами семьи» для расследования «неблагополучной династии с её представителями мужского пола, демонстрирующими все разрушительные последствия вышедших из-под контроля привилегий».

ИА REGNUM напоминает, что в 2021 году Арми Хаммера обвинили в насилии, которое якобы произошло в 2017 году. По словам женщины, актёр издевался над ней больше четырёх часов: бил кнутом по ногам и головой об стену.

Читайте ранее в этом сюжете: Сюжет нового сезона «Очень странных дел» сосредоточится вокруг Макс