Сеул, , 13:57 — REGNUM Группа общественных организаций Южной Кореи, выступивших за оказание помощи КНДР, объявила о планах предоставить Пхеньяну медицинскую помощь на сумму 12 млрд вон (~$10 млн). Об этом сообщает Yonhap News.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

На данный шаг общественники Южной Кореи решились на фоне отсутствия реакции Пхеньяна на стремление Сеула провести переговоры о сотрудничестве в борьбе с коронавирусом.

Сообщается, что организации намерены предоставить КНДР тест-наборы, маски, защитные костюмы, антибиотики и жаропонижающие препараты.

Представители общественных организаций приветствовали заявление президента Юн Сок Ёля о готовности предоставить северному соседу помощь, а также призвали Пхеньян согласиться на предложение южнокорейского правительства.

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