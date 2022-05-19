Минск, 19 мая, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Белоруссия может к концу 2022 года разработать ракету типа «Искандер». Об этом 19 мая сообщил президент страны Александр Лукашенко.

Vitalykuzmin.net Искандер

По его словам, тема ракетостроения обсуждалась на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Помогут нам довести до ума новые ракеты, которые мы создаем. Мы значительно продвинулись, но с россиянами быстрее создадим нормальную ракету — компетенций у них побольше», — сказал Лукашенко.

Он считает, что Белоруссия и сама способна её разработать, однако для этого требуется больше года.

«А если умный человек придет и подскажет, что мы не так делаем, то мы к концу этого года получим ракету типа «Искандер», — отметил Лукашенко.