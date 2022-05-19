Самара, 19 мая, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Заморозки до — 4 °C ожидаются в Самарской области. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заморозки

Сообщается, что ночью 20 мая в регионе осадков не ожидается. Местами в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки до — 4 °C. Днем по области ожидаются дожди, возможна гроза.

Воздух в регионе может прогреться до 14 °C.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре должностных лиц привлекли к ответственности за плохую уборку снега.