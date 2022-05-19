Екатеринбург, 19 мая, 2022, 14:06 — ИА Регнум. В Екатеринбурге конфликт водителей иномарок закончился стрельбой. Информацию об инциденте подтвердили журналистам в городском УМВД.

carlos5847 Пистолет

Конфликт между автомобилистами произошел 19 мая на улице Токарей в столице Урала. В драке участвовали не менее четырёх человек. Один из них произвёл несколько выстрелов из травматического оружия.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и реанимационная бригада. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.