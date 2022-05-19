Пермь, , 13:53 — REGNUM Суточный показатель госпитализаций ковид-пациентов Пермском крае вторые сутки держится на одном уровне. В ковидные клиники поступили 35 новых пациентов, сообщает 19 мая оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

На сегодняшний день в стационарах лечение получают 274 человека. В тяжёлом состоянии находятся 39 пациентов. Из них 17 подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в регионе выявили 368 963 носителей коронавируса. За последние сутки зафиксировано 95 случаев. От новой коронавирусной инфекции в Прикамье скончались 8783 человека. Два смертельных исхода зарегистрировано 18 мая.