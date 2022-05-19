Омск, , 13:53 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков заявил о том, что областное правительство «делает всё необходимое» для обеспечения социально-экономической стабильности, в первую очередь — для сдерживания роста цен.

Хлеб Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM в облправительстве, Бурков 19 мая провёл большую пресс-конференцию, в ходе которой заявил о мерах по сдерживанию роста цен на хлеб. Региональную поддержку получат семь хлебопекарных предприятий, гарантирующих фиксированную цену на хлеб и хлебобулочные изделия до 1 декабря.

Омский губернатор напомнил, что президент России Владимир Путин поставил задачу сохранить социально-экономическую стабильность в регионах.

«Для нас ключевое — хлеб. Правительство России выделило деньги на субсидии хлебопёкам, но их не хватило, чтобы гарантированно сдержать цены. И мы выделили дополнительно ещё почти 35,5 млн рублей. Сегодня пять рублей на один кг произведенного хлеба мы дотируем нашим предприятиям», — отметил Бурков.

Добавим, с прошлого сезона в регионе сохранились запасы зерна в связи с введённым запертом на его вывоз. Благодаря этому увеличилась загрузка мукомольных предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области в апреле 2022 года продовольственные товары выросли в цене на 3,1%.

Читайте также: Хлеб, соль и чай подорожали в Омской области