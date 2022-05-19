Казань, , 13:53 — REGNUM Диалог между Грузией и Россией продолжается. Об этом 19 мая сообщил ТАСС на XIII Международном экономическом саммите в Казани глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Григорий Карасин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Слухи о замораживании этого формата преждевременны, — сказал дипломат. — Сейчас такое время, что не надо замораживать форматы».

Он сообщил, что общается со спецпредставителем премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зурабом Абашидзе. Связь происходит по телефону или с помощью видео связи.

Карасин не назвал дату возможной очной встречи с Абашидзе, но считает, что она может произойти в ближайшие месяцы. На вопрос о том, будет ли возобновлено прямое авиасообщение между Россией и Грузией, он ответил, что в 2019 году стороны были близки к этому, но помешали антиковидные ограничения.

Напомним, Грузия в 2008 году разорвала дипломатически отношения Россией. Официальный контакт поддерживается через спецпредставителей.

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