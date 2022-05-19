Ульяновск, 19 мая, 2022, 13:51 — ИА Регнум. В Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту организации наркопритона. Об этом сообщает УМВД по Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

Фигурантом уголовного дела стал 37-летний житель Заволжского района Ульяновска, на которого вышли в ходе профилактической операции. У него изъята партия наркотиков, достаточных для изготовления около 40 разовых доз.

Предварительно полиция установила, что злоумышленник организовал у себя в квартире по улице Димитрова наркопритон, где за деньги предоставлял жилплощадь для употребления опасного зелья. Следствие также полагает, что он предлагал своим клиентам наркотические средства и к их употреблению пытался склонить своих знакомых.

Подозреваемый арестован. Возбуждено уголовное дело по факту сбыта и хранения наркотиков, организации наркопритона и склонения к употреблению запрещённых веществ.

В УМВД отмечают, что также привлечены к ответственности лица, которые приходили в квартиру к подозреваемому и употребляли там наркотики.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года в Ульяновске осуждён на семь лет колонии местный житель, которого признали виновным в попытке сбыта крупной партии наркотиков.

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