Иркутск, , 13:50 — REGNUM В Приангарье продолжается работа по обеспечению жильем детей-сирот: с начала 2022 года минимущества региона заключило 102 госконтракта на приобретение квартир, сообщает 19 мая телеграм-канал городской мэрии.

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Жильё закупается в Бодайбо, Братске, Иркутске, Бохане, Усолье-Сибирском, Ангарске и других городах. По данным на 17 мая, заселено 69 квартир.

Перед заселением жилое помещение обследуется на соответствие техзаданию и нормативным требованиям. Обследование проводят специалисты жилищного отдела министерства, службы госжилстройнадзора и ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области».

«При выезде на место мы проверяем общее техническое состояние жилого помещения. Инженер проводит замеры помещения на соответствие его техническому паспорту и аукционной документации. Наличие инженерных коммуникаций, счётчиков, пломб на счётчиках. Проверяется система отопления, работоспособность электросети, розеток. Главное, чтобы квартира соответствовала техническому заданию», — рассказал заместитель директора ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» Дмитрий Васильев.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Приангарье 208 детей-сирот приобрели жилье за счет социальной выплаты из областного бюджета. Дополнительную меру поддержки в качестве альтернативного способа обеспечения права граждан из числа детей-сирот на жилье губернатор Приангарья Игорь Кобзев ввел в мае 2020 года.

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