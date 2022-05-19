Париж, , 13:49 — REGNUM Первая леди Франции Брижит Макрон отправила сообщение новому премьер-министру страны Элизабет Борн, вступившему в должность через три недели после переизбрания президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает Le Figaro.

Брижит Макрон Presidencia de la República Mexicana

«Это женщина. Мы безумно счастливы. И это правильный человек на правильном месте», — оценила Брижит Макрон назначение Элизабет Борн на должность премьер-министра.

Брижит Макрон также заявила, что продолжит отвечать на письма французов.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции Жером Пейра, кандидат на выборах в законодательные органы от партии «Вперед, Республика» и осужденный в 2020 году за домашнее насилие, объявил о снятии своей кандидатуры после серии критических замечаний.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции осужденный за насилие политик Пейра снял кандидатуру с выборов