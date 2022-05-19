Саратов, , 13:49 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 19 мая провели 3 986 276 исследований на коронавирусную инфекцию, в том числе 4901 — за сутки. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на COVID-19 за время пандемии обследовано 3 705 407 человек.

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С начала пандемии по области зарегистрировали 250 992 случая заболевания коронавирусом, из них 122 — за последние сутки. Показатель заболеваемости составил 10 479,3 на 100 тыс. населения. Суточный показатель заболеваемости — 5 на 100 тыс. населения, темп прироста — 0,05%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области коронавирус победили более 243 тыс. человек.

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