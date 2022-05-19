Минск, 19 мая, 2022, 13:47 — ИА Регнум. В Белоруссии к концу 2022 года при содействии России могут разработать ракету типа «Искандер». Об этом 19 мая заявил президент республики Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Мы значительно продвинулись, но с россиянами быстрее создадим нормальную ракету — компетенций у них побольше. Мы и сами ее сделаем, но для этого надо будет больше года. А если умный человек придет и подскажет, что мы не так делаем, то мы к концу этого года получим ракету типа «Искандер», — цитирует Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 и ракетные комплексы «Искандер» Белоруссия рассчитывает оставить у себя.

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