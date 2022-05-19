Москва, , 13:47 — REGNUM Причина глобального голода в 2022 году состоит в действиях США и Евросоюза. Об этом 19 мая заявил помощник президента РФ Максим Орешкин на III просветительском марафоне Российского общества «Знание».

Максим Орешкин Kremlin.ru

«Что Америка сейчас пытается сделать с Украиной? Вывезти запасы зерна, которые там есть, в свою пользу — как раз ещё одно действие, которое обрекает Украину на серьёзные гуманитарные проблемы, но и обрекает глобальный мир на большие проблемы с голодом», — заявил Орешкин.

«Главная причина глобального голода, который случится в этом году — это необдуманные экономические действия США, Евросоюза. Это денежно-кредитная политика, это бюджетная политика. Дефицит бюджета США в 2020 году — 15% их ВВП», — указал он.