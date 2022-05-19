Оренбург, 19 мая, 2022, 13:47 — ИА Регнум. В Оренбургской области в ковидные больницы за сутки, 18 мая, поступили 23 пациента. Предыдущий суточный показатель госпитализаций составил 26, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В стационарах находятся 115 человек. Состояние 38 пациентов оценивается как тяжёлое. Пятеро — на искусственной вентиляции лёгких, ещё 68 пациентов получают кислородную поддержку.

С начала пандемии в Оренбуржье выявили 216 067 заражений коронавирусом. За последние сутки зафиксировано 45 случаев. Жертвами заболевания стали 3994 человека. За 18 мая подтверждено три летальных исхода.