Москва, 19 мая, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Создание нового российского движения детей и молодежи «Большая перемена» прокомментировала 19 мая российский политик, историк, религиовед, октор исторических наук и президент «Российской академии образования» Ольга Васильева в беседе с ИА REGNUM.

Минобрнауки.рф Ольга Васильева

В России в деятельность детско-юношеских организаций вовлечены порядка пять миллионов ребят, из них около 30% являются участниками сразу нескольких таких движений. Но у нас в стране — не пять, а 17 миллионов школьников.

Сегодня чрезвычайно важно помочь каждому ребенку найти свой интерес в жизни, предложить возможность участвовать в проектах, которые меняют их жизнь, школу, город к лучшему. Трудиться над чем-то стоящим вместе с друзьями, почувствовать свою причастность к большому и важному общему делу, — так воспитывается подлинное гражданское чувство, через созидательный труд, через первый, но очень важный социальный опыт.

Российская академия образования готова оказать всецелую поддержку новой детско-юношеской общероссийской организации, в том числе вести научно-методическое сопровождение ее деятельности. Наши ведущие методисты, эксперты по воспитанию и цифровой образовательной среде готовы работать с педагогами-наставниками, а ученые — участвовать в просветительских проектах по вовлечению ребят в науку.

Развитие нового движения, на мой взгляд, должно сопровождаться масштабным научным исследованием «портрет современного ребенка»: кто он, в каких условиях он растет, о чем мечтает, чего ему не хватает. Академия готова выступить координатором такого всероссийского исследования.

Ольга Васильева В этом свете особенно важно, что новая организация получит всероссийский охват: чем масштабнее движение, тем больше тематических направлений работы позволяют реализовать его ресурсы, дать поддержку большему числу ребят, увлечь тех, кто еще не нашел себя в профильных кружках или секциях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пакет законопроектов о детско-юношеском движении «Большая перемена» внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» во главе с Артемом Метелевым, Ольгой Казаковой и Ольгой Тимофеевой.