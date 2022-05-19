Пекин, 19 мая, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Китайская Народная Республика планирует дополнительные поставки российской нефти. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По информации источников агентства, в настоящее время проводятся переговоры между Пекином и Москвой по данному вопросу. В планах Китая наполнить нефтью из России свои хранилища.

Агентство отмечает, что купленные у России дополнительные объёмы нефти будут использованы для пополнения стратегических запасов.