Москва, , 13:44 — REGNUM На пост президента Федерации хоккея России (ФХР) переизбран депутат Госдумы от «Единой России» Владислав Третьяк. Отчётно-выборная конференции организации прошла 19 мая в Москве.

Владислав Третьяк Василий Иванов © ИА REGNUM

Третьяка переизбрали единогласно. Он был единственным кандидатом на выборах главы ФХР.

Напомним, Третьяк с 2006 года является президентом ФХР.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Третьяк заявил, что будет добиваться сотрудничества с Международным олимпийским комитетом (МОК). По его словам, после военной операции на Украине надо будет налаживать связи, и у него хорошие связи с Международной федерацией хоккея (IIHF).

Читайте ранее в этом сюжете: Третьяк заявил, что будет переизбираться на пост президента ФХР