Москва, 19 мая 2022, 13:44 — REGNUM На пост президента Федерации хоккея России (ФХР) переизбран депутат Госдумы от «Единой России» Владислав Третьяк. Отчётно-выборная конференции организации прошла 19 мая в Москве.
Третьяка переизбрали единогласно. Он был единственным кандидатом на выборах главы ФХР.
Напомним, Третьяк с 2006 года является президентом ФХР.
Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Третьяк заявил, что будет добиваться сотрудничества с Международным олимпийским комитетом (МОК). По его словам, после военной операции на Украине надо будет налаживать связи, и у него хорошие связи с Международной федерацией хоккея (IIHF).
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