Москва, 19 мая, 2022, 13:44 — ИА Регнум. На пост президента Федерации хоккея России (ФХР) переизбран депутат Госдумы от «Единой России» Владислав Третьяк. Отчётно-выборная конференции организации прошла 19 мая в Москве.

Василий Иванов ИА REGNUM Владислав Третьяк

Третьяка переизбрали единогласно. Он был единственным кандидатом на выборах главы ФХР.

Напомним, Третьяк с 2006 года является президентом ФХР.

Как сообщалоИА REGNUM, в апреле Третьяк заявил, что будет добиваться сотрудничества с Международным олимпийским комитетом (МОК). По его словам, после военной операции на Украине надо будет налаживать связи, и у него хорошие связи с Международной федерацией хоккея (IIHF).