Санкт-Петербург, 19 мая, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Петербуржец, задолжавший бывшей супруге почти 400 тыс. рублей алиментов, пытался спрятаться от приставов под одеялом под видом спящей собаки. Об этой комичной истории рассказали 19 мая в пресс-службе ГУ Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Санкт-Петербургу.

Медвеженок на кровати

30-летний житель Петербурга более трех лет не выплачивал алименты на свою дочь, хотя ежемесячно он должен был перечислять по 8,5 тыс. рублей. За время уклонения от выплат у него накопился долг в 364 тыс. рублей, который мужчина также закрывать не захотел. Его привлекли к административной ответственности в виде обязательных общественных работ, которые он также проигнорировал и перестал выходить на связь.

Злостного неплательщика алиментов судебные приставы объявили в исполнительный розыск и начали его поиски. Вскоре выяснилось, что все это время мужчина проживал с матерью, успел наладить личную жизнь с женщиной, хорошо известной полицейским в связи с частым распитием спиртных напитков в общественных местах.

Придя в квартиру, приставы встретились с его матерью. Женщина заявила, что не знает, где ее сын, так как он якобы давно съехал. А посторонняя женщина, готовящая ужин на кухне, и мужские вещи в доме к делу не относятся. Осмотрев квартиру, приставы нашли на одной из кроватей спящее тело. Хозяйка уверяла, что под одеялом спит собака, которая для убедительности этих слов начала скулить и выть, но оказалось, что так от приставов прятался алиментщик.

«Собачья жизнь» должника не впечатлила сотрудников службы, мужчина был доставлен в отдел судебных приставов, где в отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей)», — уточнили в УФССП, отметив, что теперь неплательщику предстоит проявлять свои актерские способности на скамье подсудимых и объяснять, почему он игнорировал решение суда в пользу несовершеннолетней.

Максимальное наказание по указанной статье Уголовного кодекса составляет один год лишения свободы.