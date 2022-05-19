Салехард, , 13:41 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 19 мая за сутки госпитализировали восемь человек с COVID-19. Об этом сообщается на сайте «Стопкоронавирус. рф».

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По данным регионального оперативного штаба, всего госпитализировано с коронавирусом 38 ямальцев. Выздоровели за сутки в ЯНАО 16 человек. Заразились коронавирусом 11 человек — на два человека меньше, чем днём ранее. Среди вахтовиков выявлен с COVID-19 один человек.

С начала пандемии в ЯНАО на 19 мая зарегистрировано 136 912 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 135 516 человек, 1041 скончался.

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