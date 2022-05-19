Мурманская область, 14 мая, 2004, 09:38 — ИА Регнум. 13 мая в Кандалакше начала работу 13-я конференция регионального Союза работников ЖКХ. Будут обсуждаться проблемы жилищно-коммунальной реформы, сообщил сайт Мурман.ру.

Как рассказали в пресс-службе Мурманской Областной Думы, это заседание проводится совместно с Координационным советом представительных органов местного самоуправления, объединяющего в своих рядах руководителей советов депутатов городов и районов Мурманской области. На конференции будут обсуждаться доклады о результатах реформы ЖКХ, опыт использования передовых технологий теплоснабжения населенных пунктов и отдельных объектов и другие актуальные вопросы.