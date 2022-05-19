Москва, , 13:41 — REGNUM Текущий курс рубля к доллару и евро сложился естественным образом. Об этом 19 мая заявил помощник президента РФ Максим Орешкин на III просветительском марафоне Российского общества «Знание».

Максим Орешкин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На самом деле искусственным курс был в прошлом году, а в этом году он абсолютно рыночный, без какого-либо внешнего воздействий», — заявил Орешкин.

«Мы оказываемся в ситуации, когда валюты у нас в страну приходит много, а потребность в ней существенно сократилась. И так как ни доллар, ни евро в таких объёмах стране не нужны, мы видим серьёзное укрепление национальной валюты», — указал он.