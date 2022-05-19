Москва, 19 мая, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Текущий курс рубля к доллару и евро сложился естественным образом. Об этом 19 мая заявил помощник президента РФ Максим Орешкин на III просветительском марафоне Российского общества «Знание».

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Орешкин

«На самом деле искусственным курс был в прошлом году, а в этом году он абсолютно рыночный, без какого-либо внешнего воздействий», — заявил Орешкин.

«Мы оказываемся в ситуации, когда валюты у нас в страну приходит много, а потребность в ней существенно сократилась. И так как ни доллар, ни евро в таких объёмах стране не нужны, мы видим серьёзное укрепление национальной валюты», — указал он.