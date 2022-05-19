Самара, , 13:45 — REGNUM Строительство нового корпуса школы № 26 на Пятой просеке завершается в Самаре. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба министерства строительства Самарской области.

Школа Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Сообщается, что это учебное заведение рассчитано на 850 учеников. В одном из блоков планируют разместить детский сад на 75 мест с тремя группами дошколят.

Отмечается, что в настоящее время строительно-монтажные работы на объекте завершены, уже установлены мебель и оборудование. Специалисты провели работы по благоустройству территории школы.

Сейчас идет оформление документов для ввода объекта в эксплуатацию. Объект построен в рамках реализации национального проекта «Образование».

Согласно планам, школа откроет двери для новых учеников 1 сентября 2022 года.