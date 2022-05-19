Москва, 19 мая, 2022, 13:40 — ИА Регнум. У России есть ещё широкие ресурсы для того, чтобы усилить свою группировку войск, задействованных на спецоперации. Об этом 19 мая заявил военный эксперт Михаил Ходарёнок в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его мнению, на данный момент Россия ведёт действия по борьбе с неонацистами на Украине, задействовав не больше десятой части своих возможностей.

«Российская Федерация не задействовала и 10% своего военно-экономического потенциала. А побеждает в войне тот, у кого больше военно-экономический потенциал», — сказал Ходарёнок.