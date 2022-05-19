Кострома, 19 мая, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Ряд депутатов Костромской областной думы выступили против внесения изменений в избирательное законодательство региона, предусматривающих возможность применения технологии дистанционного электронного голосования на выборах. Об этом по итогам заседания, прошедшего 19 мая 2022 года сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева ИА REGNUM Голосование с использованием КОИБ может уйти в прошлое

Напомним, законопроект был внесён избиркомом с целью приведения местных законов в соответствии с федеральными. Кроме ДЭГ изменения касались организации выборов. В частности, из состава окружных, территориальных и участковых избирательных комиссий исключаются члены с правом совещательного голоса. При этом с 2 до 3 увеличивается количество наблюдателей, которых кандидат, политическая партия или любой субъект общественного контроля могут назначить в ИК.

Против вносимых изменений выступили представитель «Справедливой России — За правду» Александр Плюснин, депутат от ЛДПР Руслан Федоров и коммунист Елена Шахова. Аргументировать позицию пожелала только депутат от КПРФ. По её мнению, электронное голосование сделает выборы непрозрачными.

«Не все новации на наш взгляд следует поддерживать, потому что выборный процесс должен быть понятным, контролируемым и прозрачным. Жена Цезаря должна быть свободна не только от вины, но и от подозрений. Кроме этого, меня настораживает ликвидация членов ИК с совещательным голосом. Я полагаю, что их права шире, чем права наблюдателя. Кроме этого, списки последних с учётом трёхдневного голосования мы должны подать практически за неделю до начала выборов. Как показывает практика, многие заболевают или просто не приходят. Получается, что часть избирательных участков оголяется. Мы решали эту проблему именно за счёт членов комиссии с правом совещательного голоса, которых мы могли заявить в этот же день или перенаправить на другие участки. Сейчас получается что мы всё обнуляем и оголяем», — сказала Шахова.

С ней согласился депутат Сергей Галичев. Он отметил, что руководитель избиркома скорее теоретик, и на правах практика заявил о нелогичности исключения членов комиссии с правом совещательного голоса. Председатель избирательной комиссии Костромской области Марина Ерофеева ответила, что внесение изменений не обязывает область применять ДЭГ, но лишь даёт такую возможность.

«Что касается ДЭГ и электронных списков — мы только обязаны их предусмотреть. Использовать или не использовать эту возможность — уже другой вопрос. По поводу членов комиссий с правом совещательного голоса скажу следующее. Он все-таки не контролёр, а помощник в организации выборов. Для контроля и наблюдения у нас как раз существуют наблюдатели, перечень их прав весьма обширен. А если кто-то не пришёл, и идёт замена участника избирательного процесса за полчаса до голосования, то это минус и для самой партии, и избирательной комиссии. Участники процесса должны быть обучены и подготовлены», — парировала Ерофеева.

Несмотря на протест меньшинства закон был принят большинством голосов. Ближайшие выборы в Костромской области намечены на 11 сентября 2022 года. В этот день в Костроме пройдут довыборы депутата облдумы по одномандатному округу №3 в Фабричном районе. Избирком уже заявлял, что электронное голосование на них применяться не будет.