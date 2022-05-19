Лондон, , 15:11 — REGNUM Младший министр полиции Великобритании Кит Молтхаус назвал «устаревшим представлением» прогноз главного инспектора полиции Энди Кука о том, что повышение стоимости жизни вызовет рост преступности, сообщает 19 мая Guardian.

Оноре Домье. «Я ещё никогда не видел умерших от голода!» 1838

На фоне новостей о рекордной 9-процентной инфляции Кук сказал Guardian, что офицеры должны «действовать по своему усмотрению», решая следует ли преследовать в уголовном порядке людей, которые крадут ради того, чтобы поесть.

«Бедность и отсутствие возможностей действительно приводят к росту преступности. Об этом не может быть двух мнений», — уверен Кук. По его словам, он выступает за определенную свободу действий полиции и поддерживает тех сотрудников, которые принимают решение исходя из того, что лучше для общества и конкретного человека.

В ответ на это, выступая в программе ITV «Доброе утро, Британия» Кит Молтхаус, давний союзник премьер-министра Бориса Джонсона, сказал, что идеи Кука устарели.

Молтхаус призвал полицейских не отпускать тех, кто ворует еду от отчаяния и бедности. «На самом деле я написал начальникам полиции всего год или около того назад и сказал им, что они не должны игнорировать эти, казалось бы, мелкие преступления», — сказал он.

Как министр ранее поведал Times Radio, он не признает, что бедность ведет к преступности. Напротив, «мы обнаружили в прошлом… что если убрать насилие и преступность из жизни людей», то они, как правило, начинают преуспевать.