Лондон, 19 мая 2022, 15:11 — REGNUM Младший министр полиции Великобритании Кит Молтхаус назвал «устаревшим представлением» прогноз главного инспектора полиции Энди Кука о том, что повышение стоимости жизни вызовет рост преступности, сообщает 19 мая Guardian.

Оноре Домье. «Я ещё никогда не видел умерших от голода!» 1838
Оноре Домье. «Я ещё никогда не видел умерших от голода!» 1838

На фоне новостей о рекордной 9-процентной инфляции Кук сказал Guardian, что офицеры должны «действовать по своему усмотрению», решая следует ли преследовать в уголовном порядке людей, которые крадут ради того, чтобы поесть.

«Бедность и отсутствие возможностей действительно приводят к росту преступности. Об этом не может быть двух мнений», — уверен Кук. По его словам, он выступает за определенную свободу действий полиции и поддерживает тех сотрудников, которые принимают решение исходя из того, что лучше для общества и конкретного человека.

В ответ на это, выступая в программе ITV «Доброе утро, Британия» Кит Молтхаус, давний союзник премьер-министра Бориса Джонсона, сказал, что идеи Кука устарели.

Молтхаус призвал полицейских не отпускать тех, кто ворует еду от отчаяния и бедности. «На самом деле я написал начальникам полиции всего год или около того назад и сказал им, что они не должны игнорировать эти, казалось бы, мелкие преступления», — сказал он.

Как министр ранее поведал Times Radio, он не признает, что бедность ведет к преступности. Напротив, «мы обнаружили в прошлом… что если убрать насилие и преступность из жизни людей», то они, как правило, начинают преуспевать.