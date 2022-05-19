Вашингтон, , 13:44 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 18 мая провел встречу с членом конгресса США Элиссой Слоткин. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Альбин Курти ATA, албанское государственное новостное агентство

Следите за развитием событий в трансляции: «Денацификация в действии: специальная военная операция России — трансляция»

По данным журналистов, стороны обсудили специальные отношения между США и Косово и геополитическую ситуацию в Европе.

Курти отчитался перед членом конгресса США о решениях и успехах своего правительства, борьбе с коррупцией и повышении демократических показателей в видении международных рейтинговых агентств, а также отметил, что Косово присоединилось к «демократическому миру» и ввело санкции против России.

В ответ Слоткин поприветствовала прибытие Курти в США и подчеркнула, что ни одна страна не может оставаться нейтральной на фоне украинского кризиса, который положил начало эпохе, в которой каждая страна должна выбрать свою сторону. Слоткин также выразила полную поддержку вступления Косово в международные организации, особенно в НАТО.

Читайте ранее в этом сюжете: В США поблагодарили Косово за введение санкций против России