Ульяновск, 19 мая, 2022, 13:39 — ИА Регнум. В Ульяновской области спасатели предупреждают о резком похолодании и заморозках. Об этом сообщается на сайте управления МЧС.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Иней

В ведомстве отмечают, что ночью и утром 20 — 22 мая местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до — 2 градусов мороза.

«Объявляется «оранжевый» уровень опасности», — говорится в сообщении.

По данным Ульяновского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура будет ниже климатической нормы, возможны кратковременные дожди.

Спасатели напоминают жителям о бдительности при эксплуатации приборов отопления и электрооборудования, а участников дорожного движения призывают быть особенно внимательными.

Как сообщало ИА REGNUM, «оранжевый» уровень в погодной шкале означает, что погода опасна.