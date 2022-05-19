Манчестер, Великобритания, , 13:37 — REGNUM Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» готов потратить €140 млн на трансферы в летнее межсезонье. Об этом 19 мая сообщает De Telegraaf.

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Отмечается, что новый главный тренер, нидерландский специалист Эрик тен Хаг хочет пригласить в команду игроков «Аякса» защитника Юрриена Тимбера и нападающего Антони, а также хавбека «Барселоны» Френки де Йонга.

Напомним, в апреле «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении на пост главного тренера тен Хага, который ранее возглавлял «Аякс».

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