Манчестер, Великобритания, 19 мая, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» готов потратить €140 млн на трансферы в летнее межсезонье. Об этом 19 мая сообщает De Telegraaf.

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Отмечается, что новый главный тренер, нидерландский специалист Эрик тен Хаг хочет пригласить в команду игроков «Аякса» защитника Юрриена Тимбера и нападающего Антони, а также хавбека «Барселоны» Френки де Йонга.

Напомним, в апреле «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении на пост главного тренера тен Хага, который ранее возглавлял «Аякс».

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