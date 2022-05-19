Нью-Йорк, США, 19 мая, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Британская модель и актриса Кара Делевинь купила четырёхсекционную квартиру на Манхэттене (Нью-Йорк, США). Об этом 19 мая пишет New York Post.

Gage Skidmore Кара Делевинь

По данным СМИ, за квартиру Делевинь отдала $15 млн. Предыдущим хозяином недвижимости был ведущий Джимми Фэллон, который приобрёл её в 2002 году за $850 тыс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кара Делевинь снимается в триллере «Восхождение». Картина посвящена проблемам экологии и выступит в защиту Арктики.