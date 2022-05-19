Париж, 19 мая, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Песчаная пыль из Сахары может долететь до юго-запада Франции, передает BFM TV.

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Ожидается, что вечером 20 мая Францию засыплет песком из Сахары.

Распространение песка из Сахары усиливается под влиянием глобального потепления. В середине марта это явление длилось во Франции несколько дней, окрасив небо в оранжевый цвет.

Жителей Франции предупредили, что вдыхаемые частицы песка могут служить транспортными средствами для бактерий и вирусов.

Как сообщало ИА REGNUM, необычная жара наблюдается на юго-востоке, юго-западе и востоке Франции.

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