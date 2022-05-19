Киев, 19 мая, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Активы России и Белоруссии на общую сумму более $1 млрд арестовали украинские власти. Об этом 19 мая заявил директор Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник, его слова приводит издание «Вести».

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«В первую очередь, эти активы не должны работать на страну-агрессора (таковой в Киеве называют Россию — ред.). Во-вторых, они должны принадлежать Украине и приносить пользу нашему государству», — сказал он.

Также Мельник отметил, что арест российских и белорусских активов был обеспечен украинским экономическим бюро и добавил, что в них входят 100% корпоративных прав и активов осуществлявшего добычу титаносодержащего сырья горно-обогатительного комбината, 17,8 тыс. вагонов, спецтехника на сумму около $7,4 млн и активы одного из финансовых учреждений на $419,7 млн.

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