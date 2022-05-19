Ереван, 19 мая, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Ереван даёт исчерпывающие ответы Москве по работе биолабораторий в Армении. Об этом заявил 19 мая секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян на брифинге.

Фото Сергея Лялякина. В лаборатории

«Во всех лабораториях в Армении работают исключительно граждане Армении. Они действуют в соответствии с армянским законодательством и нацелены на обслуживание интересов только Армении», — сказал Григорян.

Он добавил, что армянская и российская стороны придерживаются меморандума по биологической безопасности, который был принят в 2021 году. Григорян также заявил, что данные вопросы всегда обсуждались советами безопасности Армении и РФ.

Напомним, накануне в МИД РФ отметили, что Армения сотрудничает по вопросам биологической безопасности не только с российской стороной, но и США, а также с их союзниками. Это вызывает беспокойство после того, как выяснилось, чем занимались в американских лабораториях на Украине.