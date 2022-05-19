Москва, 19 мая, 2022, 13:36 — ИА Регнум. В мае 2022 года наблюдается весьма ощутимое замедление темпов роста инфляции, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

Picserver.org Инфляция

«Росстат сообщил, что с начала 2022 года до 13 мая 2022 года инфляция потребительских цен в России составила 11,84%, то есть намного меньше, чем годовая инфляция за апрель, достигшая почти 18%.

Хотя годовая инфляция (за последние 12 месяцев на соответствующую дату) и инфляция с начала года (за период с 1 января текущего года до соответствующей даты) — разные показатели, в данном случае они относительно сопоставимы, поскольку оба показателя включают тяжёлый для экономики март 2022 года.

Несмотря на рост инфляции в апреле в годовом исчислении почти на 18%, показатель динамики инфляции с начала 2022 года отражает, например, реакцию потребительских цен не только на обвал рубля в марте 2022 года (и связанный с ним ажиотаж вокруг некоторых товарных групп, преимущественно сахара-песка и гречки), но и на его резкое укрепление в апреле и начале мая.

Ранее Росстат опубликовал статистику по индексу потребительских цен за неделю с 7 по 13 мая 2022 года. Согласно этим данным, в период с 7 по 13 мая потребительская инфляция выросла всего на 0,05%, а за период с 1 по 13 мая увеличилась только на 0,15%.

Таким образом, в мае наблюдалось весьма ощутимое замедление темпов роста инфляции. Сдерживающими инфляцию факторами, по оценкам Росстата, уже вторую неделю мая выступает снижение цен на куриные яйца, большинство наименований плодоовощной продукции, а также замедление роста цен на сахар-песок, свинину и мясо птицы.

Ожидается, что по итогам 2022 года инфляция потребительских цен может оказаться в коридоре значений в 18-22%.

После выхода этих данных, а также — статистики по росту российского ВВП в 1 квартале 2022 г. на 3,5%, российский рубль мощно укрепляется к доллару и евро: доллар в моменте торгуется на Мосбирже уже ниже 62 руб., а за евро дают уже не более 65 рублей», — пояснила эксперт.

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