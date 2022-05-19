Вашингтон, 19 мая, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Разработчики эмулятора консоли PlayStation 3 RPCS3 выпустили новую версию программы. Об этом 19 мая сообщает портал DSOGaming.

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Отмечается, что больше всех от нововведений и оптимизаций RPCS3 выиграла игра Metal Gear Solid 4, геймеры заметили, что её производительность выросла на 25%-50%. Red Dead Redemption также стала работать на 5%-20% быстрее, хотя в игре до сих пор присутствуют проблемы с падением FPS (кадров в секунду) в городах.

Команда проекта также сообщила, что решила специфическую проблему, которая касается физики в играх Uncharted 1 и 2. Разработчики отметили, что уже занимаются другими улучшениями RPCS3.

Напомним, RPCS3 — это бесплатное ПО, разработкой которого занимаются программисты DH, Hykem, AlexAltea и Nekotekina. Первая версия эмулятора была выпущена в июне 2012 года.