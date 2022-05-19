Калуга, 19 мая, 2022, 14:36 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки были госпитализированы девять ковид-пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 19 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 16 человек. Днём ранее, 18 мая, в регионе было зарегистрировано 33 случая заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 103 682 человек, 100 524 человека выздоровели. За минувшие сутки случаев смерти от осложнений, вызванных COVID-19, не зафиксировано. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 453 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

Специалисты калужского отделения Российского Красного Креста будут работать в открывшейся школе восстановления после коронавируса, сообщил в социальных сетях городской голова Калуги Дмитрий Денисов. Под присмотром квалифицированных врачей калужан ждут бесплатные занятия по лечебной гимнастике и скандинавской ходьбе. Также в школе будут восстанавливаться и переболевшие бронхитом.