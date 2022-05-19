Черкесск, 19 мая, 2022, 13:32 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии была совершена попытка ограбления. На продавца кофейного киоска напал 17-летний подросток. Ударив женщину камнем по голове, он пытался украсть денежные средства, однако попытка не удалась. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о разбое, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия, сообщили 19 мая в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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Из подробностей дела известно, что нападение было совершено в поселке Домбай. Молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил завладеть денежными средствами и выручкой продавщицы кофейного ларька.

«Постучавшись в дверь и дождавшись, пока работница её откроет, злоумышленник кинул в голову девушки камень, причинив травматическое повреждение», — говорится в сообщении.

Испугавшись подошедших к киоску покупателей, нападавший скрылся с места происшествия, не успев достигнуть своей цели. В настоящее время в рамках расследования уголовного дела устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Между тем, как отметили в СКР, за разбой подросток может заработать себе наказание до десяти лет лишения свободы.