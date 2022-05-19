Сеул, 19 мая, 2022, 13:32 — ИА Регнум. В столице Южной Кореи временно откроют для публики часть будущего национального парка, расположенного рядом с офисом президента. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на официальный источник.

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В настоящее время военные США находятся в процессе возвращения правительству Южной Кореи объекта в гарнизоне Ёнсан. Власти страны работают над тем, чтобы превратить выше упомянутый объект в большой национальный парк «Парк Ёнсан».

По данным министерства земли инфраструктуры и транспорта, начиная с 25 мая планируется открыть часть объекта, в том числе южную сторону недавно перемещенного офиса президента и спортивные площадки к северу от Национального музея Кореи. Часть парка откроют на 13 дней.