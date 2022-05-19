Москва, 19 мая, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Госдума во втором и в третьем чтении приняла закон о системе электронных туристических путевок, передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Согласно документу, правила функционирования системы установит правительство РФ.

В случае заключения с туристом и (или) иным заказчиком туристского продукта договора в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, основные данные о туристе или туристах и информация об их путешествии отражаются в виде двухмерного штрихового кода (QR-кода) в порядке, установленном Ростуризмом, следует из закона.

Продажа турпродукта без отображения в системе запрещно.

Деньги с туристов на работу этой системы брать не будут, заверили в комитете Госдумы по туризму.

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