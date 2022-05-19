Багдад, 19 мая, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило об угрозе возникновения голода в лагерях сирийских беженцев, расположенных на территории Ирака. Об этом 19 мая сообщает Al-Sumariya со ссылкой на заявление ведомства.

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По последним данным, за последние недели были отмечены перебои с поставками продовольствия для беженцев. Согласно заявлению ООН, организации требуются дополнительные средства для закупки и поставки гуманитарных грузов на территорию Ирака.

«При сохранении столь малого уровня финансирования для оказания помощи людям в их повседневной жизни, и без того тяжелые условия жизни многих беженцев, похоже, будут только ухудшаться. Около 86% беженцев в лагерях по-прежнему испытывают нехватку продовольствия или находятся на грани прекращения поставок продовольствия после ряда социальных и экономических потрясений», — цитируют журналисты заявление ООН.