Тюмень, 19 мая, 2022, 13:30 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксировано 57 выздоровевших и 17 госпитализированных с COVID-19. Об этом 19 мая сообщает региональный оперативный штаб.

Mos.ru Борьба с коронавирусом

За сутки на 19 мая коронавирус выявили у 29 тюменцев. Это на 14 человек больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 19 мая коронавирус выявили у 191 459 человек, выздоровели 186 392 пациента, скончались 4319 (на двух человек больше, чем днём ранее).