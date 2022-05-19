Москва, 19 мая, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Полузащитник Жан-Филипп Гбамен покинул московский футбольный клуб ЦСКА. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба клуба.

ЦСКА

«Жан-Филипп Гбамен покидает ЦСКА по окончании сезона. С игроком завершается арендное соглашение», — говорится в сообщении.

Гбамен выступал за ЦСКА на правах аренды с февраля 2022 года. Он провёл за клуб 12 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Права на 26-летнего игрока принадлежат английскому «Эвертону».

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